شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم .. الجنيه في مصر يرتفع بالتعاملات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأحد 26 يناير 2025، سجل ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ 30880 جنيهًا في السوق المصري، وهذا الارتفاع يأتي في أعقاب استقرار الأسواق المالية العالمية مع الإجازة الأسبوعية ويعود سبب الصعود إلي عوامل العرض والطلب.

أسعار الذهب في مصر

عيار 24 يسجل 4411 جنيها.

عيار 21 يسجل 3860 جنيها.

عيار 18 يسجل 3309 جنيهات.

عيار 14 يسجل 2573 جنيها.

يُعتبر الذهب استثمارًا آمنًا وموثوقًا، خاصة في الأوقات التي تشهد تقلبات في الأسواق المالية، ويبحث الكثيرون عن فرص استثمارية في الذهب، خاصة مع استقرار الأسواق العالمية.

هذه الأسعار تعكس التغيرات في السوق العالمي وتأثيرها على الأسعار المحلية في مصر، وينصح الخبراء بالاستثمار في الذهب كملاذ آمن في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.