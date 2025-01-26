شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة الاستى مولد مصر بقيمة 26.4 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة الاستى مولد مصر، خلال جلسة تداول اليوم الأحد، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 5 آلاف سهم بقيمة 26.4 مليون جنيه، وصفقة على شركة اسكاى تكس جارمنتس لتصنيع الملابس الجاهزة بحجم تداول 5 آلاف سهم بقيمة 26.1 مليون جنيه، وصفقة على شركة المنوفية لتصنيع الورق والكرتون بحجم تداول 4984 سهمًا بقيمة 2.5 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومى للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 538.5 ألف سهم بقيمة 59.7 مليون جنيه عبر تنفيذ 61 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه عند مستوى 2.251 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.9 مليار ورقة مالية بقيمة 3.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 97.7 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 93.74% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.09%، والعرب على 5.18%، واستحوذت المؤسسات على 20.73% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.26%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 62.1 مليون جنيه، 102.6 مليون جنيه، 19.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء بقيمة 126.7 مليون جنيه، 57.4 مليون جنيه، 149.5 ألف جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 30034 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 37337 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 13211 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 8526 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 11676 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 3196 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 2.29% ليغلق عند مستوى 10355 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1951 نقطة.