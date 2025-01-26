شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 26-1-2025 يسجل 50.31 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 26 يناير 2025 06:00 م

سجل سعر الدولار بعد غلق التعاملات اليوم الأحد 26-1-2025 أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية، فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.18 جنيه للشراء و50.32 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الأحد بالبنك الأهلى المصرى 50.21 جنيه للشراء و50.31 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.21 جنيه للشراء و50.31 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.21 جنيه 50.31 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.21 جنيه للشراء و50.31 جنيه للبيع.

واستقر سعر بعد غلق تعاملات اليوم الأحد بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.21 جنيه للشراء.

50.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.21 جنيه للشراء.

50.31 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.21 جنيه للشراء.

50.31 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.21 جنيه للشراء.

50.31 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.21 جنيه للشراء.

50.31 جنيه للبيع.