الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 26-1-2025.. عيار21 بـ 3850 جنيها

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سعر الذهب اليوم الأحد 26-1-2025.. عيار21 بـ 3850 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الأحد، 26 يناير 2025 06:00 م

ننشر آخر التطورات في سعر الذهب اليوم في مصر، في ظل تغيرات مستمرة في سعر البيع للمستهلكين، وذلك على خلفية تحرك سعر الذهب في السوق المصري، حيث سجل عيار 21مبلغ 3850 جنيها.


أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 4400 جنيه.

عيار 21 يسجل 3850 جنيها.

عيار 18 يسجل 3300 جنيه.

الجنيه الذهب 30800 جنيه.

ومن المتوقع أن يستقر الذهب في تحركات خلال الفترة القادمة معتمدا على استقرار حركة سعر الصرف في البنوك، بينما قد تكون التغيرات معتمدة على تغيرات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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