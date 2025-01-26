شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد اجتماع الاحتياطى الفيدرالى لبحث الفائدة على الدولار والقرار المتوقع والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 26 يناير 2025 05:50 م

يجتمع الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى - البنك المركزى - يومى الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الحالى لبحث أسعار الفائدة على الدولار.

ومن المتوقع على نطاق واسع بين المحللين الاقتصاديين والمراقبين أن يتم تثبيت أسعار الفائدة على الدولار عند 4.5%.

وقرر الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى - البنك المركزى - فى اجتماع شهر ديسمبر الماضى خفض أسعار الفائدة على الدولار بنسبة 0.25%.

وشهدت السنوات الخمس الأخيرة رفعاً متتاليا لأسعار الفائدة على الدولار فى الولايات المتحدة الأمريكية بسبب ارتفاع الأسعار نتيجة أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتوترات منطقة الشرق الأوسط.

ويستهدف الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى خفض مستوى التضخم - ارتفاع الأسعار - بنسبة تصل إلى 2% الذى يسعى إليه البنك.

وتعزز خطوة خفض الفائدة على الدولار من مكاسب الذهب حيث ارتفع مؤخراً إلى مستوى 2700 دولار للأوقية - وزنها 31.1 جرام - وسط توقعات بمستوى 3000 دولار للأوقية.