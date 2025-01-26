شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم.. سعر الكيلو يتراوح ما بين 86 لـ 91 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الدواجن استقرارًا في بورصة الدواجن اليوم، حيث يباع الكيلة في الأسواق بنحو 86 جنيها للفراخ البيضاء ويصل للمستهلك اليوم الأحد بنحو 90 جنيها للمستهلكين، في ظل زيادة سعر الفراخ البيضاء في المزارع.

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء الساسو تسليم أرض المزرعة سجل حوالي 90 إلى 91 جنيها، ويصل السعر النهائي إلى المستهلكين بين 99 جنيها لـ 105 جنيهات.

وبلغ سعر كرتونة البيض في المزرعة 155 جنيها للبيض الأحمر والأبيض، وقد يصل إلى 160 جنيها وبلغ سعر كرتونة البيض البلدي مستويات 135 جنيها، في المزرعة.

ويصل السعر النهائي للمستهلكين لكرتونة البيض عقب إضافة تكاليف الشحن ومكاسب التجار بحوالي 180 إلى 190 جنيها.

كما استقرت أسعار الفراخ البيضاء للمستهلكين في الأسواق وكذلك تسليم أرض المزرعة تستقر الأسعار خلال تعاملات اليوم.

في المقابل شهدت بورصة الدواجن ارتفاعاً في سعر الكتكوت الابيض حوالي 43 جنيها ، كما ارتفع سعر الكتكوت الساسو إلى 17 جنيها.



