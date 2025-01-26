شكرا لقرائتكم خبر عن شريف فتحى يستقبل وزير ثقافة فنزويلا لتعزيز التعاون بين البلدين فى مجال الآثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات المتاحف وترميم الآثار والحفاظ عليها

استقبل، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أرنستو بيياجاس بولخاك وزير الثقافة بجمهورية فنزويلا والوفد المرافق له وذلك خلال زيارته الحالية الرسمية لمصر، وذلك لبحث تعزيز وتنمية أطر التعاون بين البلدين في مجال الآثار وتعريف الشعبين المصري والفنزويلي بثقافة وحضارة كل منهما ولاسيما في ظل شغف الشعب الفنزويلي بالحضارة المصرية العريقة.

وحضر اللقاء، السفير ويلمر أومار بارينتوس سفير فنزويلا بالقاهرة، والسيد أنخيل إيريرا وزير مفوض بسفارة فنزويلا بالقاهرة، والسيد مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، السفير خالد ثروت مستشار وزير السياحة والآثار للعلاقات الدولية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

وتناول اللقاء التأكيد على علاقات الصداقة الوطيدة التي تربط بين مصر وفنزويلا وما تشهده من احترام وتعاون متبادل في مختلف المجالات ولاسيما السياحة والآثار.

خلال اللقاء

كما تم مناقشة إمكانية التعاون في مجالات المتاحف وترميم الآثار والحفاظ عليها، حيث أعرب وزير الثقافة الفنزويلي عن رغبة حكومته في الاستفادة من الخبرات المصرية في هذه المجالات.

وفي هذا الصدد، رحب شريف فتحي بذلك معرباً عن استعداد الوزارة للتعاون من خلال تنظيم برامج تدريبية للآثاريين بجمهورية فنزويلا في مصر أو في فنزويلا.

