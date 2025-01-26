شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الذهب اليوم الأحد 26-1-2025 فى التعاملات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أخر تطورات سعر الذهب في التعاملات المسائية اليوم الأحد، بعد أن استقر الذهب بعد مكاسب كبيرة على مدار الأسبوع الماضي، واغلق الذهب العالمي فوق 2780 دولاراً.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعاً بنسبة 0.7% ليسجل أعلى مستوى منذ نهاية أكتوبر الماضي خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 4400 جنيه.

عيار 21 يسجل 3850 جنيها.

عيار 18 يسجل 3300 جنيه.

الجنيه الذهب 30800 جنيه.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعاً بنسبة 0.7% ليسجل أعلى مستوى منذ نهاية أكتوبر الماضي خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

واقترب سعر الذهب العالمي أكثر من المستوى التاريخي الذي سجله في أكتوبر الماضي عند 2790 دولار للأونصة، حيث يقدم الذهب على تسجيل ارتفاع أسبوعي بنسبة 2.7% حتى الآن وهو ارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي.



دعا الرئيس دونالد ترامب في خطابه أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس منظمة الأوبك والدول الأخرى المنتجة للنفط إلى خفض أسعار النفط وحث البنوك المركزية العالمية على خفض أسعار الفائدة.



اعتبرت الأسواق المالية أن الحديث موجه إلى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخصوص خفض أسعار الفائدة، وبالتالي تعد التصريحات ضد توقعات الأسواق التي كانت ترى أن التعريفات الجمركية التي سيفرضها ترامب ستدفع التضخم إلى الارتفاع وبالتالي تجبر البنك الفيدرالي على الإبقاء على سعر الفائدة مرتفع.