الاقتصاد

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الأحد 26-1-2025 سجل 62.68 جنيه للشراء بالبنك المركزى

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سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الأحد 26-1-2025 سجل 62.68 جنيه للشراء بالبنك المركزى

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الأحد، 26 يناير 2025 04:25 م

ننشر آخر تحديث لسعر الجنيه الاسترليني بالبنوك العاملة في السوق المصري خلال نهاية  تعاملات اليوم الأحد 26-1- 2025، مسجلا فى البنك المركزى على 62.68 جنيه للشراء، و62.82 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 62 جنيه للشراء، 62.89 جنيه  للبيع.

ويقدم  ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني  فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزى المصرى

62.68 جنيه للشراء.

62.82 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

62 جنيه  للشراء.

62.89  جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

61.99 جنيه  للشراء.

62.88 جنيه  للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

61.97 جنيه  للشراء.

62.89 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى "cib"

61.98 جنيه للشراء.

62.89 جنيه  للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك العقاري

61.45 جنيه  للشراء.
62.15 جنيه  للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي 

62.07  جنيه للشراء.

62.96 جنيه للبيع.


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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