شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الأحد 26-1-2025 سجل 62.68 جنيه للشراء بالبنك المركزى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 26 يناير 2025 04:25 م

ننشر آخر تحديث لسعر الجنيه الاسترليني بالبنوك العاملة في السوق المصري خلال نهاية تعاملات اليوم الأحد 26-1- 2025، مسجلا فى البنك المركزى على 62.68 جنيه للشراء، و62.82 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 62 جنيه للشراء، 62.89 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزى المصرى

62.68 جنيه للشراء.

62.82 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

62 جنيه للشراء.

62.89 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

61.99 جنيه للشراء.

62.88 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

61.97 جنيه للشراء.

62.89 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى "cib"

61.98 جنيه للشراء.

62.89 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك العقاري

61.45 جنيه للشراء.

62.15 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

62.07 جنيه للشراء.

62.96 جنيه للبيع.



