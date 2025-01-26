الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 26-1-2025.. عيار18بـ 3300 جنيه

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سعر الذهب اليوم الأحد 26-1-2025.. عيار18بـ 3300 جنيه

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الأحد، 26 يناير 2025 04:00 م

ننشر آخر التطورات في سعر الذهب اليوم في مصر، في ظل تغيرات مستمرة في سعر البيع للمستهلكين، وذلك على خلفية تحرك سعر الذهب في السوق المصري، حيث سجل عيار 18مبلغ  3300 جنيه.


أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 4400 جنيه.

عيار 21 يسجل 3850 جنيها.

عيار 18 يسجل 3300 جنيه.

الجنيه الذهب 30800 جنيه.

ومن المتوقع أن يستقر الذهب في تحركات خلال الفترة القادمة معتمدا على استقرار حركة سعر الصرف في البنوك، بينما قد تكون التغيرات معتمدة على تغيرات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

 


 

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