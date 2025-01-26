شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 26-1-2025 يتراجع أمام الجنيه المصرى.. فى ختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 26 يناير 2025 04:00 م

شهد سعر الدولار فى ختام التعاملات اليوم الأحد 26-1-2025 تراجع أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية، حيث استقر فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.18 جنيه للشراء و50.32 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار اليوم الأحد بالبنك الأهلى المصرى 50.21 جنيه للشراء و50.31 جنيه للبيع، فى بنك مصر50.21 جنيه للشراء و50.31 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.21 جنيه 50.31 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.21 جنيه للشراء و50.31 جنيه للبيع.

واستقر سعر خلال تعاملات اليوم الأحد بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.21 جنيه للشراء.

50.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.21 جنيه للشراء.

50.31 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.21 جنيه للشراء.

50.31 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.21 جنيه للشراء.

50.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.21 جنيه للشراء.

50.31 جنيه للبيع.