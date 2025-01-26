شكرا لقرائتكم خبر عن «جازادكو»: إنذارنهائي من «التنمية الصناعية» لسداد قرض «الريف لتكرير السكر» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة جازان للتنمية والاستثمار (جازادكو) تلقيها انذار نهائي رسمي من صندوق التنمية الصناعية السعودي، اليوم، بشأن التزامها بالضمان بموجب اتفاقية القرض لشركة الريف لتكرير السكر، وذلك بسداد قيمة القرض البالغ 100,800,000 ريال خلال مدة أقصاها 15 يوم عمل من تاريخ الإخطار، وفقا لما نصت عليه المادة (14) من قانون إيرادات الدولة، بناء على القرض البالغ 672,000,000 ريال، علما بأن نسبة جازادكو من القرض 15%.
وقالت جازادكو في بيان على تداول السعودية: إنه جار العمل مع إدارة شركة الريف لتكرير السكر لاستكمال الإجراءات المعلن عنها سابقا وهي:
1. طلب التقييم العادل: حيث تم الطلب رسمياً من مجلس إدارة شركة الريف لتكرير السكر بالقيام بإجراء تقييم عادل مستقل لأصول الشركة. بالإضافة إلى ذلك، تدعم جازادكو الجهود المبذولة لتحديد المشترين المحتملين لأصول الشركة للتخفيف الأثر المالي .
2. الدخول في المفاوضات: حيث تم الاجتماع مع صندوق التنمية الصناعية السعودي وشرح الموقف والوضح الحالي كاملاً بهدف البحث عن خطة سداد عادلة ومقبولة للطرفين للوفاء بالالتزامات والضمانات، وتم جدولة اجتماع أخر مع الصندوق للاطلاع على المستجدات.
تقييم الأثر المالي: تعمل جازادكو على تقييم الأثر المالي لهذا الالتزام، وسيتم الإفصاح عن تأثير ذلك على القوائم المالية بعد تطبيق الإجراءات المذكورة أعلاه على الفور، حيث أن الأثر المالي مرتبط بتقييم الأصول والذي جاري العمل عليه.
ونوهت بإعلان أي تطورات في هذا الشأن في حينه.
وقالت جازادكو في بيان على تداول السعودية: إنه جار العمل مع إدارة شركة الريف لتكرير السكر لاستكمال الإجراءات المعلن عنها سابقا وهي:
1. طلب التقييم العادل: حيث تم الطلب رسمياً من مجلس إدارة شركة الريف لتكرير السكر بالقيام بإجراء تقييم عادل مستقل لأصول الشركة. بالإضافة إلى ذلك، تدعم جازادكو الجهود المبذولة لتحديد المشترين المحتملين لأصول الشركة للتخفيف الأثر المالي .
2. الدخول في المفاوضات: حيث تم الاجتماع مع صندوق التنمية الصناعية السعودي وشرح الموقف والوضح الحالي كاملاً بهدف البحث عن خطة سداد عادلة ومقبولة للطرفين للوفاء بالالتزامات والضمانات، وتم جدولة اجتماع أخر مع الصندوق للاطلاع على المستجدات.
تقييم الأثر المالي: تعمل جازادكو على تقييم الأثر المالي لهذا الالتزام، وسيتم الإفصاح عن تأثير ذلك على القوائم المالية بعد تطبيق الإجراءات المذكورة أعلاه على الفور، حيث أن الأثر المالي مرتبط بتقييم الأصول والذي جاري العمل عليه.
ونوهت بإعلان أي تطورات في هذا الشأن في حينه.