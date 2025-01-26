شكرا لقرائتكم خبر عن «تداول السعودية» تعلن تغيرات في أدوات الدين الحكومية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت تداول السعودية تغيرات في أدوات الدين، بإلغاء إدراج الإصدار رقم 2018-01-7 (رمز تداول: 5263) بقيمة إجمالية تبلغ 73,576,000 ريال لانتهاء أجله.
وأضافت تداول أن الإلغاء نهاية عمل هذا اليوم.
وكانت وزارة المالية قد تقدمت بطلب بشأن التغيرات في أدوات الدين الصادرة عن الحكومة.
وأضافت تداول أن الإلغاء نهاية عمل هذا اليوم.
وكانت وزارة المالية قد تقدمت بطلب بشأن التغيرات في أدوات الدين الصادرة عن الحكومة.