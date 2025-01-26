شكرا لقرائتكم خبر عن «تداول السعودية» تعلن تغيرات في أدوات الدين الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت تداول السعودية تغيرات في أدوات الدين، بإلغاء إدراج الإصدار رقم 2018-01-7 (رمز تداول: 5263) بقيمة إجمالية تبلغ 73,576,000 ريال لانتهاء أجله.

وأضافت تداول أن الإلغاء نهاية عمل هذا اليوم.

وكانت وزارة المالية قد تقدمت بطلب بشأن التغيرات في أدوات الدين الصادرة عن الحكومة.