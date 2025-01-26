الاقتصاد

«تداول السعودية» تعلن تغيرات في أدوات الدين الحكومية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«تداول السعودية» تعلن تغيرات في أدوات الدين الحكومية

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الدمام - شريف احمد - أعلنت تداول السعودية تغيرات في أدوات الدين، بإلغاء إدراج الإصدار رقم 2018-01-7 (رمز تداول: 5263) بقيمة إجمالية تبلغ 73,576,000 ريال لانتهاء أجله.
وأضافت تداول أن الإلغاء نهاية عمل هذا اليوم.
وكانت وزارة المالية قد تقدمت بطلب بشأن التغيرات في أدوات الدين الصادرة عن الحكومة.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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