شكرا لقرائتكم خبر عن « السعودية للأسماك» تعلن آخر التطورات حول أرض الشركة في الرياض وجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة السعودية للأسماك إكمال إجراءات الافراغ لصالح أملاك الدولة ومبلغ التعويض قيمته (36,332,754.50) ريال.

وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية إصدار صك ملكية أرض جدة بمساحة قدرها ‏‏11,302.25 متر مربع بتاريخ 07-09-2022م، علما أنه سبق إشعار الشركة ‏من أمانة محافظة جدة بإخلاء ‏الموقع وإزالة المباني المقامة عليها لوجوده ‏ضمن ‏نطاق الأحياء العشوائية المقرر إزالتها.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة ستتواصل مع هيئة عقارات الدولة لمعرفة قيمة تعويض الأرض وتعويض قيمة الإنشاءات والمباني حيث تستحق قيمة الإنشاءات والمباني بالكامل للشركة، وفيما يخص قيمة تعويض الأرض سوف تعمل الشركة بإضافة قيمة تعويض الأرض في رأس مال الشركة ‏لصالح الدولة وفقا للأمر السامي الكريم وذلك بعد الحصول على تقدير قيمة الأرض من التعويض المشار إليه أعلاه وكذلك بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.‏

علما بأنه لا يمكن تحديد الأثر المالي في الوقت الحالي، وسيتم الإعلان عن ‏أي ‏تطورات في هذا الشأن في حينه.‏

