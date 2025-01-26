شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «مصنع البتال» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مصنع البتال للصناعات الكيميائية، فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة اعتباراً من 30/03/2025م ولمدة 4 سنوات.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ فتح باب الترشح 1446-07-26 الموافق 2025-01-26، وتاريخ انتهاء باب الترشح 1446-08-27 الموافق 2025-02-26.
أولاً: شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة:
1. الوفاء بالمعايير الواردة في سياسة ومعايير العضوية في مجلس الإدارة
2. ألا يشغل العضو المرشح عضوية أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في آن واحد.
ثانياً: متطلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة
تقديم طلب الترشح خلال المدة المحددة في الإعلان إلى رئيس مجلس الادارة، ويرفق بطلب الترشح جميع الوثائق التالية:
إكمال وتوقيع النموذج الخاص بالشركة.
إكمال نموذج رقم (1) السيرة الذاتية.
إكمال وتوقيع نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة.
سيرة المرشح الذاتية، متضمنةً معلومات عن مهنته والوظيفة الأساسية التي يشغلها حالياً، ومؤهلاته وخبرته في مجال أعمال الشركة.
إرفاق بيان بعدد وتاريخ عضويته في مجالس إدارات الشركات المساهمة، واللجان التي تولى أو لايزال يتولى عضويتها.
إرفاق بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالا شبيهه بأعمال الشركة, والإفصاح عن أي حالات تعارض المصالح -وفق الإجراءات المقررة من الهيئة – وتشمل:
أ- وجود أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.
ب- اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله
إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة الشركة فيجب عليه أن يرفق بطلب الترشح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية:
1. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
2. اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.
صورة واضحة من الهوية الوطنية (الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين)، متضمنة أرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.
جميع الوثائق والشهادات المؤيدة لما ورد في طلب الترشح باللغة العربية، .
وتتولى الشركة دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها , علماً بأنه سيقتصر التصويت في الجمعية العامة للدورة الجديدة للمجلس على المرشحين المستوفين للشروط والضوابط والمعايير الموضحة في هذا الإعلان، وسوف يتم استخدام التصويت التراكمي لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ فتح باب الترشح 1446-07-26 الموافق 2025-01-26، وتاريخ انتهاء باب الترشح 1446-08-27 الموافق 2025-02-26.
سياسة ومعايير الترشح
أولاً: شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة:
1. الوفاء بالمعايير الواردة في سياسة ومعايير العضوية في مجلس الإدارة
2. ألا يشغل العضو المرشح عضوية أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في آن واحد.
ثانياً: متطلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة
تقديم طلب الترشح خلال المدة المحددة في الإعلان إلى رئيس مجلس الادارة، ويرفق بطلب الترشح جميع الوثائق التالية:
إكمال وتوقيع النموذج الخاص بالشركة.
إكمال نموذج رقم (1) السيرة الذاتية.
إكمال وتوقيع نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة.
سيرة المرشح الذاتية، متضمنةً معلومات عن مهنته والوظيفة الأساسية التي يشغلها حالياً، ومؤهلاته وخبرته في مجال أعمال الشركة.
إرفاق بيان بعدد وتاريخ عضويته في مجالس إدارات الشركات المساهمة، واللجان التي تولى أو لايزال يتولى عضويتها.
إرفاق بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالا شبيهه بأعمال الشركة, والإفصاح عن أي حالات تعارض المصالح -وفق الإجراءات المقررة من الهيئة – وتشمل:
أ- وجود أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.
ب- اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله
إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة الشركة فيجب عليه أن يرفق بطلب الترشح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية:
1. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
2. اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.
صورة واضحة من الهوية الوطنية (الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين)، متضمنة أرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.
جميع الوثائق والشهادات المؤيدة لما ورد في طلب الترشح باللغة العربية، .
وتتولى الشركة دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها , علماً بأنه سيقتصر التصويت في الجمعية العامة للدورة الجديدة للمجلس على المرشحين المستوفين للشروط والضوابط والمعايير الموضحة في هذا الإعلان، وسوف يتم استخدام التصويت التراكمي لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.