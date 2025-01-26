شكرا لقرائتكم خبر عن «سابتكو» توقع عقد مشروع النقل الترددي في المدينة المنورة بـ113.8 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت الشركة السعودية للنقل الجماعي – سابتكو، اليوم، عقد مشروع النقل الترددي لخدمة ضيوف الرحمن في المدينة المنورة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بـ113.848 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد سنة واحدة.
وتوقعت أن يبدأ الأثر المالي للعقد على النتائج المالية للشركة خلال الربع الأول من عام 2025م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بـ113.848 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد سنة واحدة.
وتوقعت أن يبدأ الأثر المالي للعقد على النتائج المالية للشركة خلال الربع الأول من عام 2025م.