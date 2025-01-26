الاقتصاد

«سابتكو» توقع عقد مشروع النقل الترددي في المدينة المنورة بـ113.8 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«سابتكو» توقع عقد مشروع النقل الترددي في المدينة المنورة بـ113.8 مليون ريال

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الدمام - شريف احمد - وقعت الشركة للنقل الجماعي – سابتكو، اليوم، عقد مشروع النقل الترددي لخدمة ضيوف الرحمن في المدينة المنورة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بـ113.848 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد سنة واحدة.
وتوقعت أن يبدأ الأثر المالي للعقد على النتائج المالية للشركة خلال الربع الأول من عام 2025م.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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