الاقتصاد

«بي سي آي»: ترسية مشروع على شركة «ThyssenKrupp» بـ 14.7 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«بي سي آي»: ترسية مشروع على شركة «ThyssenKrupp» بـ 14.7 مليون ريال

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الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي آي) -بالتمرير-، اليوم، على ترسية مشروع التوسعة للمرحلة الثانية لمصنع الشركة في مدينة الجبيل الصناعية على شركة ThyssenKrupp.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن قيمة العقد تقدر بـ 14.740 مليون ريال.
وأفادت بأن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد 1446-07-29 الموافق 2025-01-29.
وأشارت إلى أن العقد يتضمن: بيع وتوريد وتقديم المعدات وقطع الغيار والخدمات الهندسية والاستشارية لتوسعة مصنع الكلور-القلوي في الجبيل.
بالإضافة إلى ذلك، يشمل العقد ترخيصاً محدوداً وغير حصري وغير قابل للتحويل لاستخدام المعرفة الفنية والهندسية والمعدات المرتبطة بتشغيل المصنع.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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