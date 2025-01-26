شكرا لقرائتكم خبر عن «بي سي آي»: ترسية مشروع على شركة «ThyssenKrupp» بـ 14.7 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي آي) -بالتمرير-، اليوم، على ترسية مشروع التوسعة للمرحلة الثانية لمصنع الشركة في مدينة الجبيل الصناعية على شركة ThyssenKrupp.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بـ 14.740 مليون ريال.
وأفادت بأن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد 1446-07-29 الموافق 2025-01-29.
وأشارت إلى أن العقد يتضمن: بيع وتوريد وتقديم المعدات وقطع الغيار والخدمات الهندسية والاستشارية لتوسعة مصنع الكلور-القلوي في الجبيل.
بالإضافة إلى ذلك، يشمل العقد ترخيصاً محدوداً وغير حصري وغير قابل للتحويل لاستخدام المعرفة الفنية والهندسية والمعدات المرتبطة بتشغيل المصنع.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بـ 14.740 مليون ريال.
وأفادت بأن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد 1446-07-29 الموافق 2025-01-29.
وأشارت إلى أن العقد يتضمن: بيع وتوريد وتقديم المعدات وقطع الغيار والخدمات الهندسية والاستشارية لتوسعة مصنع الكلور-القلوي في الجبيل.
بالإضافة إلى ذلك، يشمل العقد ترخيصاً محدوداً وغير حصري وغير قابل للتحويل لاستخدام المعرفة الفنية والهندسية والمعدات المرتبطة بتشغيل المصنع.