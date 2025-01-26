شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 0.3% اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.3%.

ووفقا لبيانات تداول السعودية، بلغت القيمة المتداولة نحو، 5.115 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 719.843 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 10.333 تريليون ريال. ارتفاع أسهم 161 شركة ارتفعت أسهم 161 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 69، من بين 249 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، المملكة، والباحة، والأسماك، وأبو معطي، والدريس، الأكثر ارتفاعا.

وبحسب تداول، كانت أسهم شركات، أسمنت الجوف، ورسن، والأندلس، ونايس ون، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة، 0.2%، عند 30896 نقطة، وبتداولات بلغت، 53.842 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4.634 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 58.179 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 49 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 42، من بين 107 شركة مدرجة في السوق الموازية.