شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر أسبوعية لأسعار النفط بالأسواق العالمية.. و2.8% لخام برنت والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 26 يناير 2025 02:31 م

سجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية خسائر أسبوعية، حيث انخفض خام القياس العالمي برنت بنحو 2.8%، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى بنحو 4.1%.

وسجلت أسعار النفط 78.50دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 74.66 دولار للبرميل وذلك عند التسوية الجمعة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه ينبغي خفض أسعار النفط والفائدة عالميا لإنهاء الصراعات في المنطقة، وسنفرض تعريفة على الشركات التي لا تصنع منتجاتها فى الولايات المتحدة.

وأضاف خلال كلمته في منتدى دافوس التى نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنه سيعمل على تخفيض الضرائب على المنتجين والمصنعين بأقصى ما يمكن، والقطاع الخاص سيشهد ازدهارا في الفترة المقبلة.

وتابع أننا نتخذ إجراءات فورية لوقف الهجرة غير الشرعية إلى بلادنا، والمهاجرون غير الشرعيين ينهبون ثروات الولايات المتحدة.



