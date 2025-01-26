شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مكتبة الإسكندرية: لدينا تكليفات واضحة من الرئيس بالاهتمام بالنشء لبناء الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، لدينا توجيه واضح من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالنشء والشباب، وأي توجيه من فخامته يتم أخذه بمحمل الجد ونعمل عليه بشكل متميز.

أضاف مدير مكتبة الإسكندرية، خلال لقاءه مع الخليج 365 -سينشر بالكامل لاحقًا- لدينا مهرجانات علمية يشارك فيها ألاف من الأطفال للاستفادة منها، كما ان القبة السماوية والمركز العملي داخل المكتبة يعمل على تجارب تفاعلية تعلم الأطفال كيف يتعاملون مع العلم، وينقل لهم فكرة الثقافة العلمية من خلال تجارب مختلفة، وتدريب واضح جدا، ولدينا مكتبة الطفل تقوم بالعديد من الأنشطة والفعاليات التي تخاطب الأطفال وأولياء أمورهم والأطفال ذوي القدرات الخاصة.



استكمل بقوله؛ المكتبة تحتضن الأطفال والشباب، وبدأنا في إنتاج سلسلة من الأفلام عن الأطفال النابغين، ونؤسس مركزا للإبداع الرقمي هدفه الأساسي هو تشجيع الإبداعات الرقيمة لدى الشباب والأطفال، فبناء الإنسان يبدأ من النشء.

