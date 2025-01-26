شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 26-1-2025.. يسجل 50.20 جنيه للشراء ببنك مصر والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 26 يناير 2025 02:00 م

شهد سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الأحد 26-1-2025 استقرار أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية، حيث استقر فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.22 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الأحد بالبنك الأهلى المصرى 50.22 جنيه للشراء و50.32 جنيه للبيع، فى بنك مصر50.20 جنيه للشراء و50.30 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.20 جنيه 50.30 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.21 جنيه للشراء و50.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.22 جنيه للشراء.

50.32 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر50.20 جنيه للشراء.

50.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.20 جنيه للشراء.

50.30 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.21 جنيه للشراء.

50.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.20 جنيه للشراء.

50.30 جنيه للبيع.