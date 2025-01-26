شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 26-1-2025 فى السعودية.. عيار 24 بـ334.25 ريال والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب اليوم الأحد فى السعودية، حيث سجل عيار 24 نحو 334.25 ريال، ويعد سعر الذهب في السعودية من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في السعودية تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم الأحد فى السعودية:

عيار 24 سجل 334.25 ريال

عيار 22 سجل 306.25 ريال

عيار 21 سجل 292.50 ريال

عيار 18 سجل 250.50 ريال

عيار 14 سجل 195.00 ريال

عيار 12 سجل 167.00 ريال

الأونصة سجلت 10393.25 ريال

الذهب سجل 2339.00 ريال

الأونصة بالدولار سجلت 2771.54 دولار



أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.



