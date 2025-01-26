شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يهنئ رئيس ونواب وأعضاء مجلس إدارة "المقاولون العرب" بعد إعادة تشكيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنا المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، ونواب وأعضاء مجلس الإدارة ومسئولي الشركة، بمناسبة صدور قرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة المقاولون العرب برئاسة المهندس أحمد مصطفى محمد العصار.

جدير بالذكر أنه تم صدور قرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة المقاولون العرب برئاسة المهندس أحمد مصطفى محمد العصار، وتعيين المهندس حسن مصطفى كامل، نائباً اول لرئيس مجلس الإدارة، والدكتور. محمد أنسى البشوتي، نائب رئيس مجلس الإدارة بالشركة، والمهندس السيد عبد الخالق فرج الوزير، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة لشئون التنفيذ، والمهندسة هبة أحمد أبو العلا عبد الحميد، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة لشئون التنفيذ، وكل من المهندس أحمد عبد المجيد محمد العدلاني، والمهندسة دينا محمد عادل فتحى، والمهندس محمد علوى عبد الحميد هاشم، والمهندس حسن إبراهيم حسين إبراهيم، ومحمد محمود الأتربي، والمهندس خالد محمود أحمد عباس، أعضاء بمجلس الإدارة.

وأكد المهندس شريف الشربينى، مواصلة تقديم الدعم الكامل للشركة، بهدف التوسع فى مشروعاتها، ولاسيما المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الأشقاء فى دول إفريقيا، مشيراً إلى أن المقاولون العرب خير سفير لمصر بالخارج، وإحدى آليات ربط مصر بدول القارة الإفريقية، والتعاون مع دولها.