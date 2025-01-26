شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 26-1-2025 فى سلطنة عمان والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب اليوم الأحد في سلطنة عمان، حيث سجل عيار 18 مبلغ 25.650 دينار، ويعد سعر الذهب في سلطنة عمان من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في سلطنة عمان تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

سعر الذهب اليوم الأحد في سلطنة عمان:

عيار 24 سجل 34.200 ريال

عيار 22 سجل 31.350 ريال

عيار 21 سجل 29.925 ريال

عيار 18 سجل 25.650 ريال

عيار 14 سجل 19.950 ريال

عيار 12 سجل 17.100 ريال

الأونصة سجلت1063.950 ريال

الجنيه الذهب سجل 239.450 ريال

الأونصة بالدولار2771.51 دولار



وقامت مجموعة جولدمان ساكس (NYSE:GS) برفع توقعاتها للدولار، مستندة إلى قوة الاقتصاد الأمريكي وإمكانية فرض تعريفات جمركية أعلى قد تبطئ من وتيرة التيسير النقدي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضع ضغوطًا إضافية على أسعار الذهب باعتبار أن المعدن الأصفر يتحرك عكسيًا مع مؤشر الدولار الأمريكي، حيث إن ارتفاع الدولار يجعل الذهب المسعّر بالدولار أقل جاذبية للمشترين الأجانب.