الاقتصاد

سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يستقر عند 3855 جنيها

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يستقر عند 3855 جنيها

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يستقر عند 3855 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر سعر الذهب في مصر، خلال تعاملات، اليوم الأحد، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.

سعر الذهب في مصر

سجل سعر جرام الذهب، عيار 24، في مصر، اليوم الأحد، 4405.75 جنيه للبيع، و4377.25 جنيه للشراء.
وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، في مصر، اليوم الأحد، 4038.5 جنيه للبيع، و4012.5 جنيه للشراء.

عيار 21

واستقر سعر جرام الذهب، عيار 21، في مصر، اليوم الأحد، إلى: 3855 جنيها للبيع، و3830 جنيها للشراء.
وسجل سعر جرام الذهب، عيار 18، في مصر، اليوم الأحد، 3304.25 جنيه للبيع، و3282.75 جنيه للشراء.
وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 14، في مصر، اليوم الأحد، 2570 جنيها للبيع، و2553.25 جنيه للشراء.

أسعار الذهب

واستقر سعر جرام الذهب، عيار 12، في مصر، اليوم الأحد، 2202.75 جنيه للبيع، و2188.5 جنيه للشراء.
وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم الأحد، 30840 جنيها للبيع، و30640 جنيها للشراء.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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