شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتجاوز سعر بيتكوين 130 ألف دولار في 2025؟ والان نبدء بالتفاصيل



وقال كريستوفر ماكماهون الرئيس التنفيذي لشركة "آكيونيس ويلث آدفيسورز" إن هناك دوافع تحفز صعود سعر بيتكوين بصورة أكبر خلال عام 2025، حسبما نقلته منصة كوارتيز.

وأضاف: "130 ألف دولار سعر ممكن جدا لبيتكوين خلال العام الحالي، وسط تزايد الإقبال على العملات المشفرة ووجود مؤيدين أقوياء لها مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب". السعر التالي في "بيتكوين" من جانبه، اعتبر الرئيس التنفيذي لمصرف "بانك أوف أمريكا" إنهم قد يدخلون في مجال المدفوعات بالعملات المشفرة إذا سمحت لهم الجهات التنظيمية بذلك.

تلقى العملة المشفرة تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووصول رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الجديد ليكون من المهتمين والمؤيدين للعملات المشفرة.

اقرأ أيضاً: التفاؤل بصعود بيتكوين والعملات المشفرة يقفز مع بداية ولاية ترامب

ويقول محللو بنك أوف أمريكا، أن هناك فرصة هائلة للمستثمرين في وقت أصبح رقم 130 ألف دولار هو السعر المستهدف المحتمل التالي للعملة المشفرة. إقبال المستثمرين على بيتكوين ارتفع سعر بيتكوين إلى عتبة أخرى تقل عن الذروة السعرية التي وصلتها العملة قبلًا عند 109 آلاف دولار وذلك مع استمرار المستثمرين في الرهان على العملة عند سعر 105234.60 دولار.

ووفق ما ذكر موقع نيوز بيتكوين، أشاد رئيس لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب فرينش هيل ورئيس اللجنة الفرعية للأصول الرقمية برايان ستيل بالرئيس دونالد ترامب على أوامره التنفيذية الأخيرة بشأن التكنولوجيا المالية الرقمية.

وفي بيان مشترك صدر في 24 يناير، أشاد المشرعون بالتزام الإدارة بالحفاظ على زعامة الولايات المتحدة في قطاع الأصول الرقمية العالمي . توقعات "بلاك روك" لبيتكوين ذهب الرئيس التنفيذي لــ"بلاك روك" لاري فينك إلى إن الطلب المؤسسي على

اقرأ أيضاً: رياح عكسية مفاجئة قد تهبط بسعر بيتكوين في 2025.. اعرف المخاطر

أكد فينك الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم في توقعات جريئة حول القيمة المستقبلية لعملة البيتكوين خلال ندوة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس وبعد أن كان متشككًا في العملات المشفرة، على الدور المحتمل لعملة البيتكوين كأداة مالية عالمية وجاذبيتها للمستثمرين المؤسسيين.

وسلط الضوء على مناقشة جرت مؤخرًا مع صندوق ثروة سيادي قائلاً: "كان هناك نقاش حول ما إذا كان ينبغي لنا تخصيص 2% من قيمة البيتكوين أو ما إذا كان ينبغي لنا تخصيص 5% من القيمة بالبيتكوين في ضوء إنه إذا تبنى الجميع هذا النقاش فسوف يصل سعرها إلى 500 ألف دولار أو 600 ألف دولار أو 700 ألف دولار". تقلبات بيتكوين وقد وصف الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك البيتكوين بأنها أداة للتخفيف من حدة عدم الاستقرار المالي وخاصة في المناطق التي تواجه حالة من عدم اليقين الاقتصادي أو السياسي.

وبينما أعرب فينك عن ثقته في فائدتها أوضح أنه لا يروج للعملة المشفرة وأقر بتقلباتها الكبيرة. وأشار إلى أن تصحيحات الأسعار بنسبة 20% إلى 30% شائعة حتى في الأسواق الصاعدة. الدمام - شريف احمد - تتماثل البيئة الحالية لتكون أكثر ملاءمة للعملات المشفرة، وعلى رأسها بيتكوين.وقال كريستوفر ماكماهون الرئيس التنفيذي لشركة "آكيونيس ويلث آدفيسورز" إن هناك دوافع تحفز صعود سعر بيتكوين بصورة أكبر خلال عام 2025، حسبما نقلته منصة كوارتيز.وأضاف: "130 ألف دولار سعر ممكن جدا لبيتكوين خلال العام الحالي، وسط تزايد الإقبال على العملات المشفرة ووجود مؤيدين أقوياء لها مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".من جانبه، اعتبر الرئيس التنفيذي لمصرف "بانك أوف أمريكا" إنهم قد يدخلون في مجال المدفوعات بالعملات المشفرة إذا سمحت لهم الجهات التنظيمية بذلك.تلقى العملة المشفرة تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووصول رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الجديد ليكون من المهتمين والمؤيدين للعملات المشفرة.اقرأ أيضاً: التفاؤل بصعود بيتكوين والعملات المشفرة يقفز مع بداية ولاية ترامبويقول محللو بنك أوف أمريكا، أن هناك فرصة هائلة للمستثمرين في وقت أصبح رقم 130 ألف دولار هو السعر المستهدف المحتمل التالي للعملة المشفرة.ارتفع سعر بيتكوين إلى عتبة أخرى تقل عن الذروة السعرية التي وصلتها العملة قبلًا عند 109 آلاف دولار وذلك مع استمرار المستثمرين في الرهان على العملة عند سعر 105234.60 دولار.ووفق ما ذكر موقع نيوز بيتكوين، أشاد رئيس لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب فرينش هيل ورئيس اللجنة الفرعية للأصول الرقمية برايان ستيل بالرئيس دونالد ترامب على أوامره التنفيذية الأخيرة بشأن التكنولوجيا المالية الرقمية.وفي بيان مشترك صدر في 24 يناير، أشاد المشرعون بالتزام الإدارة بالحفاظ على زعامة الولايات المتحدة في قطاع الأصول الرقمية العالمي .ذهب الرئيس التنفيذي لــ"بلاك روك" لاري فينك إلى إن الطلب المؤسسي على البيتكوين قد يرفع الأسعار عليها لسعر خرافي إلى 700 ألف دولار.اقرأ أيضاً: رياح عكسية مفاجئة قد تهبط بسعر بيتكوين في 2025.. اعرف المخاطرأكد فينك الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم في توقعات جريئة حول القيمة المستقبلية لعملة البيتكوين خلال ندوة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس وبعد أن كان متشككًا في العملات المشفرة، على الدور المحتمل لعملة البيتكوين كأداة مالية عالمية وجاذبيتها للمستثمرين المؤسسيين.وسلط الضوء على مناقشة جرت مؤخرًا مع صندوق ثروة سيادي قائلاً: "كان هناك نقاش حول ما إذا كان ينبغي لنا تخصيص 2% من قيمة البيتكوين أو ما إذا كان ينبغي لنا تخصيص 5% من القيمة بالبيتكوين في ضوء إنه إذا تبنى الجميع هذا النقاش فسوف يصل سعرها إلى 500 ألف دولار أو 600 ألف دولار أو 700 ألف دولار".وقد وصف الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك البيتكوين بأنها أداة للتخفيف من حدة عدم الاستقرار المالي وخاصة في المناطق التي تواجه حالة من عدم اليقين الاقتصادي أو السياسي.وبينما أعرب فينك عن ثقته في فائدتها أوضح أنه لا يروج للعملة المشفرة وأقر بتقلباتها الكبيرة. وأشار إلى أن تصحيحات الأسعار بنسبة 20% إلى 30% شائعة حتى في الأسواق الصاعدة.