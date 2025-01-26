شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأحد 26-1-2025 فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشمل تغطية الخليج 365 لأسعار صرف الريال القطرى فى جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الدولار، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دوري لضمان دقة المعلومات حول سعر الريال القطرى. وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك الأتى: سعر الريال القطرى فى البنك المركزى سعر الريال القطرى فى البنك المركزى 13.77جنيه للشراء. 13.81جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر سعر الريال القطرى فى بنك مصر 12.86جنيه للشراء. 13.82جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة 12.86جنيه للشراء. 13.80جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية 13.83جنيه للشراء. 13.8جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى 12.74جنيه للشراء. 13.80جنيه للبيع.

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