شكرا لقرائتكم خبر عن مشتريات محلية وأجنبية تقود صعود مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وبلغ حجم التداولات 1.6 مليار جنيه خلال ساعتين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 30219 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 37546 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 13301 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 8559 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 11726 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 3204 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 10539 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، وبريميم هيلثكير جروب.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ اشترى داخلين بشركات المشروعات الصناعية والهندسية، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، وسماد مصر (ايجيفرت)، والبنك المصري لتنمية الصادرات، وبالم هيلز للتعمير، ومجموعة أي أف جي القابضة، والنعيم القابضة للاستثمارات عدد 3 ملايين سهم، 285 ألف سهم، 2000 سهم، 500 ألف سهم، 20 ألف سهم، 8100 سهم، على الترتيب، كما اشترت مجموعة مرتبطة بمساهم رئيسي بشركتي الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة عدد 1375 سهمًا، 1.1 مليون سهم، على التوالي.

كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية-سيرا للتعليم، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية عدد 218.3 مليون سهم،3.19 مليون سهم، على التوالي، واشترى نظام الاثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصري الخليجي عدد 205 آلاف سهم.

فيما باع داخليين بشركات لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، وجهينة للصناعات الغذائية، والعربية للمحابس، والدولية للأسمدة والكيماويات، وبالم هيلز للتعمير، ومجموعة أي أف جي القابضة، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وشركة مستشفى كليوباترا، وكونتكت المالية القابضة، والقاهرة للاستثمار والتنمية العقارية-سيرا للتعليم عدد 21.6 مليون سهم، 8091 سهم، 14.9 ألف سهم، 15 ألف سهم، 54 ألف سهم، 20 ألف سهم، 854.5 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 50 ألف سهم، 14.5 ألف سهم، 79.2 ألف سهم، على الترتيب.

أعلنت شركة الأهرام للطباعة والتغليف، شراء المساهم علي نسيم محي الدين عرفات الجلاد عدد 1.5 مليون سهم بسعر 10.85 جنيه بقيمة إجمالية 16.3 مليون جنيه، لترتفع نسبة مساهمته من 0% إلى 18.02%، ونفذت الصفقة من خلال شركة مباشر لتداول الأوراق المالية.

أعلنتا شركتا جدوى للتنمية الصناعية، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة يوم الخميس الماضي، إذ اشترت الأولى 110 آلاف سهم خزينة، والثانية 100 ألف سهم خزينة.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وحققت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، مبيعات بلغت 18.2 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024 مقابل 14.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 27.8%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 641.6 مليون جنيه مقارنة مع 658.9 مليون جنيه بنسبة انخفاض 2.6%.

وحققت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، إيرادات بلغت 112.3 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر عام 2024 مقابل 114.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الخسارة بعد الضريبة 11.7 مليون جنيه مقارنة مع 24.4 مليون جنيه.

وحققت شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، إيرادات بلغت 1.2 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر عام 2024 مقابل 1.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 162.3 مليون جنيه مقارنة مع 156.6 مليون جنيه.

وحققت شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، إيرادات بلغت 317.5 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر عام 2024 مقابل 157.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بارتفاع قدره 160.2 مليون جنيه، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 95.3 مليون جنيه مقارنة مع 21.7 مليون جنيه.

في سياق متصل أعلنت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، عن موافقة مجلس الإدارة على الموازنة التقديرية للعام المالي 2024/2025، والتي تهدف إلى تحقيق عدد حاويات متداولة 1.025 مليون حاوية موزعة ما بين 1.003 مليون حاوية تجارة خارجية، و21.9 ألف حاوية ترانزيت، وتحقيق إيرادات للنشاط الجاري قدره 8.1 مليار جنيه، وصافي ربح قدره 6.992 مليار جنيه، وتنفيذ مشروعات استثمارية لرفع كفاءة وتطوير أداء القطاعات التشغيلية والهندسية والإدارية بالشركة في حدود 778.3 مليون جنيه.