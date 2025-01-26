شكرا لقرائتكم خبر عن "الضرائب" توفر أكواد التفعيل للتسجيل على منظومة توحيد معايير ضريبة الأجور مجانا والان مع تفاصيل الخبر

قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المرحلة الثامنة لمنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات بدأت في 15 ديسمبر الماضي طبقًا لقرار وزير المالية رقم 386 لسنة 2023.

والموجهة لجميع الشركات والمنشآت الفردية والجهات الغير هادفة للربح بما فيها الجمعيات والمؤسسات الأهلية والجمعيات الخيرية التي لها التزام مرتبات.

وأشارت، إلى أن المصلحة توفر أكواد التفعيل للتسجيل على المنظومة «مجانًا» حيث يمكن للممولين الغير تابعين للمأموريات المدمجة الذين لديهم التزام مرتبات التوجه إلى مأموريات الضرائب المختصة بالمستندات اللازمة وذلك لاستلام أكواد التفعيل مجانا للتسجيل على المنظومة .

ولفتت، إلى ضرورة التزام الممولين الغير تابعين للمأموريات المدمجة بتسجيل بياناتهم على المنظومة؛ ليتسنى لهم تقديم نماذج التسويات السنوية للمرتبات مع إتاحة سداد الإلتزامات الضريبية بذات الآلية المتبعة قبل الانضمام لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات.

أضافت، أن منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات تأتي انطلاقًا من استراتيجية وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية للميكنة والتحول الرقمي للنظام الضريبي، وكذلك بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي، وتمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الإطلاع على مفردات مرتباتهم، ومقدار الضريبة المستحقة وفقاً للقواعد المتبعة.