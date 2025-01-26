الاقتصاد

سعر الريال القطرى اليوم الأحد 26-1-2025 فى البنوك المصرية

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سعر الريال القطرى اليوم الأحد 26-1-2025 فى البنوك المصرية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - مروة الغول

الأحد، 26 يناير 2025 11:14 ص

تتضمن  تغطية الخليج 365 لأسعار صرف الريال القطرى فى جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الدولار، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دوري لضمان دقة المعلومات حول سعر الريال القطرى.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.77جنيه للشراء.

13.81جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.86جنيه للشراء.

13.82جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.86جنيه للشراء.

13.80جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

13.83جنيه للشراء.

13.8جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.74جنيه للشراء.

13.80جنيه للبيع.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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