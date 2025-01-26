شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة وزير التموين من عضوية شركة مدينة الإنتاج الإعلامي وتعيين عصام الأمير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتىالأحد، 26 يناير 2025 10:13 ص
أعلنت الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، قبول مجلس الإدارة اعتذار الدكتور شريف محمد فاروق، عن الاستمرار في عضوية مجلس إدارة الشركة (عضو مستقل)، وتعيين عصام الأمير إسماعيل، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - عضو مستقل ) من ذوى الخبرة ) في مجلس إدارة الشركة، وذلك إعمالاً للبند الرابع من المادة (۱۸) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما أعلنت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، عن موافقة مجلس الإدارة من حيث المبدأ على فكرة إنشاء فندق 4 نجوم عن طريق الشركة العربية الفندقية لمدينة الإنتاج الإعلامي.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز