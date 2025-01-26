شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة وزير التموين من عضوية شركة مدينة الإنتاج الإعلامي وتعيين عصام الأمير والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، قبول مجلس الإدارة اعتذار الدكتور شريف محمد فاروق، عن الاستمرار في عضوية مجلس إدارة الشركة (عضو مستقل)، وتعيين عصام الأمير إسماعيل، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - عضو مستقل ) من ذوى الخبرة ) في مجلس إدارة الشركة، وذلك إعمالاً للبند الرابع من المادة (۱۸) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما أعلنت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، عن موافقة مجلس الإدارة من حيث المبدأ على فكرة إنشاء فندق 4 نجوم عن طريق الشركة العربية الفندقية لمدينة الإنتاج الإعلامي.