شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 25-1-2025 فى قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب اليوم الأحد في قطر، حيث سجل عيار 18 مبلغ 243.25 دينار، ويعد سعر الذهب في قطر من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في قطر تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.



وقامت مجموعة جولدمان ساكس (NYSE:GS) برفع توقعاتها للدولار، مستندة إلى قوة الاقتصاد الأمريكي وإمكانية فرض تعريفات جمركية أعلى قد تبطئ من وتيرة التيسير النقدي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضع ضغوطًا إضافية على أسعار الذهب باعتبار أن المعدن الأصفر يتحرك عكسيًا مع مؤشر الدولار الأمريكي، حيث إن ارتفاع الدولار يجعل الذهب المسعّر بالدولار أقل جاذبية للمشترين الأجانب.

سعر الذهب اليوم الأحد في قطر:

عيار 24 سجل 324.25 ريال

عيار 22 سجل 297.25 ريال

عيار 21 سجل 283.75 ريال

عيار 18 سجل 243.25 ريال

عيار 14 سجل 189.25 ريال

عيار 12 سجل 162.00 ريال

الاونصة سجلت 10084.25 ريال

الجنيه الذهب سجل 2269.50 ريال

الأونصة بالدولار سجلت 2771.55 دولار