شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: إزالة التعديات على 61 فدانا بمدينة برج العرب الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بإزالة التعديات الواقعة على مساحة إجمالية حوالي 61 فدانا و14 قيراطا بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة برج العرب الجديدة، بجانب استكمال حملات إزالة المخالفات والإشغالات بمدن: المنيا الجديدة، والعاشر من رمضان، وبدر.

وشدد وزير الإسكان على مواصلة إزالة التعديات والمخالفات بالمدن الجديدة، والمتابعة الدورية لما يتم إزالته من مخالفات لمنع عودة المخالفين، لافتاً إلى أن هناك توجيهات لرؤساء أجهزة المدن بذلك، وهذه مسئوليتهم المباشرة.

وفي السياق ذاته، أوضح المهندس أحمد مصطفي محمد، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، أنه تم شن حملة لتنفيذ قرارات إيقاف أعمال بالأحياء الأول والثالث وابنى بيتك والحى السياحى بالمدينة، بجانب تنفيذ حملة لإزالة مخالفات ببعض أحياء المدينة، بالتعاون مع الشرطة المختصة.

وأضاف المهندس محمد عبد العزيز عامر، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم شن حملة لإزالة الإشغالات بالتنسيق مع شرطة التعمير برئاسة العميد مايكل منير مقار، استهدفت الحي الثاني، وأسفرت عن إزالة عددٍ كبير من الإشغالات على حرم الطريق.

وأشار رئيس جهاز مدينة بدر، إلى أنه تم شن حملة أخرى أسفرت عن تنفيذ قرارات غلق وتشميع لمنشآت بـ4 قطع أراضٍ بالحي الرابع لمزاولة أنشطة مخالفة بدون ترخيص وتم فرض غرامات مالية على المخالفين، كما تم التحفظ على 4 سيارات ولودر للعمل بدون ترخيص واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشار المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إلى أنه تم مواصلة حملات إزالة التعديات والظواهر العشوائية، بهدف الحفاظ على الطابع الحضاري والتنظيمي للمدينة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أن الحملات أسفرت عن إيقاف أعمال بناء مخالفة بالقطعة 48 بقطاع "ج"، والقطعة 732، والقطعة 387 بقطاع "ب" بالحي العاشر، بجانب رفع وإزالة الإشغالات والتعديات بالحي التاسع، بجانب تنفيذ حملات متابعة ليلية مكثفة في مناطق الموقف الإقليمي الجديد، والأردنية، وصيدناوي لضبط أي مخالفات والتصدي للعشوائيات.