شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 26-1-2025 فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب اليوم الأحد فى الكويت، حيث سجل عيار 24 مبلغ 27.450 دينار، ويعد سعر الذهب في الكويت من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الكويت تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية،



عيار 24 سجل 27.450 دينار

عيار 22 سجل 25.150 دينار

عيار 21 سجل 24.000 دينار

عيار 18 سجل 20.575 دينار

عيار 14 سجل 16.000 دينار

عيار 12 سجل 13.725 دينار

الاونصة سجلت 853.475 دينار

الجنيه الذهب سجل 192.075 دينار

الأونصة بالدولار سجلت 2771.51 دولار



أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.



