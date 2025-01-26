شكرا لقرائتكم خبر عن موقف عيار 22 فى مصر مع تطور سعر الذهب اليوم بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساءل عدد من متابعي الخليج 365 عن عيار 22 في مصر، وهل يوجد منتجات من هذا العيار من المشغولات الذهبية في السوق المصري.

تواصل ”الخليج 365” مع إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة، والذي أكد أنه لا يوجد مشغولات ذهب من عيار 22 في السوق المصري، وأن العيار المتداول للمشغولات هو 21 و 18.

أسعار الذهب اليوم السبت



عيار 24 يسجل 4389 جنيها.

عيار 21 يسجل 3840 جنيها.

عيار 18 يسجل 3291 جنيها.

الجنيه الذهب 30720 جنيهًا.

وأضاف، أن بعض أسواق الخليج تطلب منتجات من مصر تكون عيار 22، وبالفعل تقوم المصانع بتلبية هذه الطلبات وتصديرها للخارج، وليس ضخها في السوق المصري.

وأشار إلى أن المستهلك المصري يفضل التعامل في الأعيرة التي اعتاد عليها مثل 21 و 18 بجانب عيار السبائك 24.

ارتفع سعر الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي ليسجل أعلى مستوى منذ 3 أشهر ويقترب من أعلى مستوى تاريخي تم تسجيله من قبل، وبذلك يكون ارتفع الذهب للأسبوع الرابع على التوالي بدعم من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي طالب البنوك المركزية العالمية بخفض أسعار الفائدة فوراً إلى جانب إشارته إلى فرض تعريفات جمركية على الشركاء التجاريين بداية من الأول من فبراير القادم.