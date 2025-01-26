شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاحد 26-1-2025 فى الإمارات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب اليوم الأحد فى الإمارات حيث سجل عيار 24مبلغ335.50 درهم ، ويعد سعر الذهب في الإمارات من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الإمارات تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية،

عيار 24 سجل 335.50 درهم

عيار 22 سجل 310.75 درهم

عيار 21 سجل 300.75 درهم

عيار 18 سجل 257.75 درهم

عيار 14 سجل 198.50 درهم

عيار 12 سجل 170.00 درهم الاونصة سجلت 10435.25 درهم

الجنيه الذهب سجل 2406.00 درهم

جالأونصة بالدولار2771.51 دولار



أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.



