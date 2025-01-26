شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم.. تطورات مهمة على مدار أسبوع بالسوق المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي ليسجل أعلى مستوى منذ 6 أسابيع ليجد الدعم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي بالإضافة إلى توقف سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عن التراجع في البنوك الرسمية.

خلال الأسبوع الماضي ارتفع سعر الذهب في مصر عيار 21 بنسبة 1.9% بمقدار 70 جنيه ليغلق عند المستوى 3840 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 3770 جنيه للجرام وكان قد سجل أعلى مستوى عند 3863 جنيه للجرام.

أسعار الذهب اليوم السبت



عيار 24 يسجل 4389 جنيها.

عيار 21 يسجل 3840 جنيها.

عيار 18 يسجل 3291 جنيها.

الجنيه الذهب 30720 جنيهًا.



يظل الدعم الرئيسي لارتفاع سعر الذهب المحلي هو حركة الذهب العالمي الذي ارتفع للأسبوع الرابع على التوالي ليسجل اعلى مستوى منذ 3 أشهر مقترباً من أعلى مستوياته على الإطلاق. هذا بالإضافة إلى توقف سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عن التراجع مما دعم ارتفاع سعر الذهب المحلي.

هذا ويشهد سعر الصرف استقرار خلال الأيام الأخيرة بعد أخبار وتوقعات عن عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها في قناة السويس بعد اتفاق الهدنة في غزة، وهو الأمر الذي سيعمل على زيادة الإيرادات الدولارية لقناة السويس بشكل تدريجي مقارنة مع العام الماضي.



وقد توقع بنك جولدمان ساكس أن تقوم مصر بإصدار سندات دولية قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري لتهدف إلى جمع من 3 إلى 4 مليار دولار، كما توقع البنك الدولي أن تصدر مصر سندات دولية بقيمة 6 مليار دولار خلال العام المالي المقبل ونفس الرقم تقريبا خلال العام المالي ال