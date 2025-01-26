شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار فى نهاية التعاملات اليوم السبت 25-1-2025 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الدولار فى نهاية تعاملات اليوم السبت 25-1-2025 أمام الجنيه المصري وفقا لآخر تحديث بالبنوك المصرية يوم الخميس الماضي نتيجة العطلة الأسبوعية ،حيث سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.22 جنيه للشراء و 50.35 جنيه للبيع .

و استقر سعر الدولار اليوم السبت بالبنك الأهلى المصرى 50.23 جنيه للشراء و 50.33 جنيه للبيع ، فى بنك مصر 50.23 جنيه للشراء و 50.33 للبيع و في بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.23 جنيه 50.33 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.23 جنيه للشراء و 50.33 جنيه للبيع

و سجل سعر فى نهاية تعاملات اليوم السبت وفقا لاخر تحديث بالبنوك المصرية كالاتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع.