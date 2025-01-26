الاقتصاد

سعر الدولار فى نهاية التعاملات اليوم السبت 25-1-2025 أمام الجنيه المصرى

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سعر الدولار فى نهاية التعاملات اليوم السبت 25-1-2025 أمام الجنيه المصرى

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القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضان

السبت، 25 يناير 2025 06:00 م

ننشر سعر الدولار فى نهاية تعاملات اليوم السبت 25-1-2025  أمام الجنيه المصري وفقا لآخر تحديث بالبنوك المصرية يوم الخميس الماضي نتيجة العطلة الأسبوعية ،حيث سجل فى  البنك المركزى المصرى اليوم  50.22 جنيه للشراء و 50.35 جنيه  للبيع .

و استقر سعر الدولار اليوم السبت بالبنك الأهلى المصرى  50.23 جنيه للشراء و 50.33 جنيه  للبيع ، فى بنك مصر  50.23 جنيه للشراء و 50.33 للبيع  و في بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.23 جنيه 50.33 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.23 جنيه للشراء و 50.33 جنيه  للبيع

و سجل سعر فى نهاية تعاملات اليوم السبت  وفقا لاخر تحديث بالبنوك المصرية كالاتى:
  سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع.
.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع.

 

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع.

.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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