شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة بلحظة سعر الدولار اليوم السبت 25-1-2025 أمام الجنيه المصري والان مع تفاصيل الخبر

ينشر الخليج 365 تحديث لحظى لسعر الدولار اليوم السبت 25-1-2025 أمام الجنيه المصرى وفقا لآخر تحديث بالبنوك المصرية يوم الخميس الماضي نتيجة العطلة الأسبوعية، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.22 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم السبت بالبنك الأهلى المصرى 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع ، فى بنك مصر 50.23 جنيه للشراء و 50.33 للبيع و في بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.23 جنيه 50.33 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.23 جنيه للشراء و 50.33 جنيه للبيع

و سجل سعر الدولار الان وفقا لاخر تحديث بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع.



