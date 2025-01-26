الاقتصاد

سعر الذهب اليوم السبت 25-1-2025 الجرام عيار 21 بـ 3840 جنيها

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سعر الذهب اليوم السبت 25-1-2025 الجرام عيار 21 بـ 3840 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

السبت، 25 يناير 2025 06:00 م

ننشر آخر التطورات في سعر الذهب اليوم في مصر، في ظل تغيرات مستمرة في سعر البيع للمستهلكين، وذلك على خلفية تحرك سعر الذهب في السوق المصري، حيث سجل عيار 18مبلغ 3840 .


أسعار الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 4389 جنيها.
عيار 21 يسجل 3840 جنيها.
عيار 18 يسجل 3291 جنيها.
الجنيه الذهب 30720 جنيهًا

 

ومن المتوقع أن يستقر الذهب في تحركات خلال الفترة القادمة معتمدا على استقرار حركة سعر الصرف في البنوك، بينما قد تكون التغيرات معتمدة على تغيرات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

استطاع الذهب العالمي أن يرتفع للأسبوع الرابع على التوالي ليقترب من أعلى مستوى تاريخي سجله في أكتوبر من العام الماضي، وكان السبب الرئيسي وراء هذا التغير الكبير في سوق الذهب هو تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأسبوع الأول من توليه الرئاسة الأمريكية.


 

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