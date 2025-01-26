شكرا لقرائتكم خبر عن مع صعود 70 جنيهًا خلال أسبوع وتراجعه اليوم.. سعر الذهب بالتعاملات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر الذهب في مصرخلال الأسبوع الماضي ليسجل أعلى مستوى منذ 6 أسابيع ليجد الدعم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي بالإضافة إلى توقف سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عن التراجع في البنوك الرسمية.

أسعار الذهب اليوم السبت



عيار 24 يسجل 4389 جنيها.



عيار 21 يسجل 3840 جنيها.

عيار 18 يسجل 3291 جنيها.

الجنيه الذهب 30720 جنيهًا.

الذهب في مصر خلال أسبوع

خلال الأسبوع الماضي ارتفع سعر الذهب في مصر عيار 21 بنسبة 1.9% بمقدار 70 جنيه ليغلق عند المستوى 3840 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 3770 جنيه للجرام وكان قد سجل أعلى مستوى عند 3863 جنيه للجرام.



يظل الدعم الرئيسي لارتفاع سعر الذهب المحلي هو حركة الذهب العالمي الذي ارتفع للأسبوع الرابع على التوالي ليسجل اعلى مستوى منذ 3 أشهر مقترباً من أعلى مستوياته على الإطلاق. هذا بالإضافة إلى توقف سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عن التراجع مما دعم ارتفاع سعر الذهب المحلي.



هذا ويشهد سعر الصرف استقرار خلال الأيام الأخيرة بعد أخبار وتوقعات عن عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها في قناة السويس بعد اتفاق الهدنة في غزة، وهو الأمر الذي سيعمل على زيادة الإيرادات الدولارية لقناة السويس بشكل تدريجي مقارنة مع العام الماضي.