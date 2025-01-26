الاقتصاد

تعرف على سعر الجنيه الاسترلينى.. 61.75 للشراء من بنك مصر

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تعرف على سعر الجنيه الاسترلينى.. 61.75 للشراء من بنك مصر

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

السبت، 25 يناير 2025 08:35 م

ننشر سعر الجنيه الاسترليني بالبنوك العاملة في السوق المصري منتصف تعاملات اليوم السبت 25-1-2025، مسجلا فى البنك المركزى  على 61.79 جنيه للشراء، و61.97 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر  61.75 جنيه للشراء، 62.05 جنيه  للبيع ،

ويقدم  ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني  فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزى المصرى

61.79 جنيه للشراء.

61.97 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

61.75 جنيه  للشراء.

62.05 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

61.75 جنيه  للشراء.

62.05 جنيه  للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

61.77 جنيه  للشراء.

62.10 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى "cib"

61.75 جنيه للشراء.

62.05 جنيه  للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك العقاري

61.45 جنيه  للشراء.
62.15 جنيه  للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي 

61.83 جنيه للشراء

62.09 جنيه للبيع


 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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