شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 25-1- 2025 فى الأردن والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب في الأردن اليوم السبت، حيث سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً اليوم، متأثرةً بارتفاع الطلب العالمي وتذبذب أسعار الدولار.



عيار 24 سجل 63.300 دينار

عيار 22 سجل 58.000 دينارعيار 21 سجل55.400 دينار

عيار 18 سجل 47.400 دينار

عيار 14 سجل 36.900 دينار

عيار 12 سجل 31.600 دينار

الاونصة سجلت 1967.700 دينار

الجنيه الذهب سجل 442.800 دينار

الأونصة بالدولار سجلت 2771.46 دولار



وقامت مجموعة جولدمان ساكس (NYSE:GS) برفع توقعاتها للدولار، مستندة إلى قوة الاقتصاد الأمريكي وإمكانية فرض تعريفات جمركية أعلى قد تبطئ من وتيرة التيسير النقدي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضع ضغوطًا إضافية على أسعار الذهب باعتبار أن المعدن الأصفر يتحرك عكسيًا مع مؤشر الدولار الأمريكي، حيث إن ارتفاع الدولار يجعل الذهب المسعّر بالدولار أقل جاذبية للمشترين الأجانب.