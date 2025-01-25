شكرا لقرائتكم خبر عن على ارتفاع.. نتائج بورصة موسكو اليوم السبت بعد الإغلاق والان نبدء بالتفاصيل

نتائج بورصة موسكو

سعر صرف الروبل الروسي مقابل العملات الرئيسية

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم السبت، على ارتفاع بمقدار 21.84 نقطة، ما نسبته 0.75 في المئة.ويأتي مقارنة بإقفال اليوم السابق، ليصل إلى مستوى 2947.94 نقطة.وصعد مؤشر RTS بنسبة 1.60 في المئة، ما يعادل 14.89 نقطة، مقارنة بالإغلاق السابق، لينهي تداولاته عند مستوى 945.07 نقطة.كان حدد البنك المركزي الروسي اليوم سعر صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل خلال الفترة من 25 إلى 27 يناير الجاري.وخفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 83 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليبلغ 98.2636 روبلًا.كما خفض سعر صرف اليورو الرسمي بواقع 47 كوبيكًا، ليصل إلى 103.187 روبلات.بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 7 كوبيكات، ليبلغ 13.5101 روبلًا.