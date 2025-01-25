شكرا لقرائتكم خبر عن 47.4 مليار جنيه أرباح.. اعرف أرقام البورصة المصرية خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

إيجى إكس 100

الدمام - شريف احمد - ربحت البورصة المصرية نحو 47.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ليصل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة إلى 2.243 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 2.2%.وارتفع مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 1.33% محققًا 29997.69 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجى إكس 70) بنسبة 3.48% ليصل إلى 8516.47 نقطة.وسجل مؤشر (إيجى إكس 100) نموًا بنسبة 3% ليغلق عند مستوى 11666.54 نقطة. وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 448.9 مليار جنيه.فيما بلغت كمية التداول نحو 11.003 مليار ورقة مُنَفّذَة على 592 ألف عملية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي.