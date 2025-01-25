شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزي الروسي" يخفض سعر صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حدد البنك المركزي الروسي اليوم سعر صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل خلال الفترة من 25 إلى 27 يناير الجاري، حيث خفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 83 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليبلغ 98.2636 روبلًا.

وفي الوقت ذاته، خفض سعر صرف اليورو الرسمي بواقع 47 كوبيكًا، ليصل إلى 103.187 روبلات, بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 7 كوبيكات، ليبلغ 13.5101 روبلًا.