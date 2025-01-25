شكرا لقرائتكم خبر عن المهندس فاضل مرزوق: الحكومة حريصة على التواصل الدائم مع القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

وجه المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، الشكر لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على اختياره عضواً في لجنة تنمية الصادرات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

وشدد خلال تصريحات لـ"الخليج 365"، أن هناك حرصا كبيرا من الحكومة للتواصل مع القطاع الخاص وتنمية الصادرات المصرية وتحقيق معدلات نمو مرتفعة وإزالة العوائق التي يمكن أن تواجه الصادرات المصرية.

وأشار مرزوق، إلي الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات في فتح باب مستمر للتواصل بين القطاع التصديري والحكومة من أجل تحقيق مستهدف الصادرات المصرية، وإيجاد سبل مختلفة للتعامل الجاد مع ملف الصادرات.

وتجتمع كل لجنة استشارية مُتخصصة برئاسة رئيس الوزراء، وبحضور الوزراء، ورؤساء الجهات المختصين، بشكل دوري، مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، وذلك لطرح كافة التحديات التي تواجه القطاع المعنية به اللجنة، واقتراح السياسات والحلول التي يمكن تبنيها.

وتم التأكيد على أن تشكيل هذه المجموعات الاستشارية التى تضم نخبة من رجال القطاع الخاص والخبراء والمتخصصين، سيسمح بالاستعانة بكوادر إضافية متخصصة وفقًا لطبيعة القضايا المطروحة فى كل مجموعة، بما يضمن استمرار تجديد الدماء وتعزيز التنوع الفكري والتخصصي، لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في مواجهة التحديات ووضع رؤى مبتكرة للتنمية المستدامة.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مجالات القطاع الخاص المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.



