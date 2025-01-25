الاقتصاد

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم السبت 25-1-2025 بالبنوك المصرية

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سعر الجنيه الإسترلينى اليوم السبت 25-1-2025 بالبنوك المصرية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

السبت، 25 يناير 2025 10:20 ص

استهل سعر الجنيه الاسترليني بالبنوك العاملة في السوق المصري على استقرار فى بداية تعاملات اليوم السبت 25-1-2025، مسجلا فى البنك المركزى على 61.79 جنيه للشراء، و61.97 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر  61.75 جنيه للشراء، 62.05 جنيه  للبيع ،

ويقدم  ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني  فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزى المصرى
61.79 جنيه للشراء.

61.97 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني  فى البنك الأهلى المصرى

61.75 جنيه  للشراء.

62.05 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني  فى بنك مصر

61.75 جنيه  للشراء.

62.05 جنيه  للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني  فى بنك الإسكندرية

61.77 جنيه  للشراء.

62.10 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني  فى البنك التجارى الدولى "cib"

61.75 جنيه للشراء.

62.05 جنيه  للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك العقاري

61.45 جنيه  للشراء.
62.15 جنيه  للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي 

61.83 جنيه   للشراء

62.09 جنيه للبيع


 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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