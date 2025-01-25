شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث فى سعر الذهب اليوم السبت 25 يناير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات سوق الذهب، عن استقرار سعر الذهب في التعاملات الصباحية اليوم السبت، بعد مكاسب كبيرة، نتيجة ارتفاع سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية فوق 2780 دولارًا ، وساهم صعود الأوقية في زيادة سعر الذهب في مصر جميع الأعيرة.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعًا بنسبة 0.7% ليسجل أعلى مستوى منذ نهاية أكتوبر الماضي عند 2778 دولار للأونصة ليتداول حاليًا عند المستوى 2775 دولار للأونصة.

عيار 24 يسجل 4400 جنيه.

أسعار الذهب اليوم السبت

عيار 21 يسجل 3850 جنيها.

عيار 18 يسجل 3300 جنيه.

الجنيه الذهب 30800 جنيه.



ارتفع سعر الذهب العالمي ليسجل أعلى مستوى في ثلاث أشهر خلال تداولات أمس الجمعة و في طريقه إلى تسجيل ارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي، وذلك بعد انخفاض كبير في مستويات الدولار الأمريكي بعد أن طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخفض أسعار الفائدة بشكل فوري.

اقترب سعر الذهب العالمي أكثر من المستوى التاريخي الذي سجله في أكتوبر الماضي عند 2790 دولار للأونصة، حيث يقدم الذهب على تسجيل ارتفاع أسبوعي بنسبة 2.7% حتى الآن وهو ارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي.



دعا الرئيس دونالد ترامب، في خطابه أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، منظمة الأوبك والدول الأخرى المنتجة للنفط إلى خفض أسعار النفط وحث البنوك المركزية العالمية على خفض أسعار الفائدة.



اعتبرت الأسواق المالية أن الحديث موجه إلى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخصوص خفض أسعار الفائدة، وبالتالي تعد التصريحات ضد توقعات الأسواق التي كانت ترى أن التعريفات الجمركية التي سيفرضها ترامب ستدفع التضخم إلى الارتفاع وبالتالي تجبر البنك الفيدرالي على الإبقاء على سعر الفائدة مرتفع.