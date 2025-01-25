شكرا لقرائتكم خبر عن 5.1 ألف مستفيد من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بـ9.8 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير الشهري للهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع عدد المستفيدين من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى 0.7 ألف مستفيد خلال شهر أكتوبر 2024 بإجمالي أرصدة تمويل 1.7 مليار جنيه مقابل 0.5 ألف مستفيد خلال أكتوبر 2023 بإجمالي أرصدة تمويل 719.4 مليون جنيه.

كما ارتفع عدد المستفيدين من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى 5.1 ألف مستفيد بإجمالي أرصدة 9.8 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024 مقابل 3.7 ألف مستفيد بإجمالي أرصدة 4.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.



ويعد قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر محركًا رئيسيًا للاقتصاد وهو أحد المجالات الأسرع نموًا التي تعزز النمو الاقتصادى وتساعد في التنمية الإقليمية، وتلعب تلك المشروعات دورًا مهمًا فى خلق فرص العمل فى السوق المصرية، وهى من أهم العوامل التي تركز عليها الحكومة المصرية للمساعدة في تعزيز اقتصادها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويبلغ عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في مصر، ما يقرب من 3.74 مليون شركة، وتمثل 44.6 فى المائة من إجمالي المؤسسات في القطاع الخاص الرسمى، فيما يبلغ عدد العاملين فى القطاع نحو 5.8 مليون عامل، يمثلون نحو 43.1% من عدد العاملين فى القطاع الرسمي المصري ككل، وفق بيانات رسمية.

واتخذت الحكومة عددًا من الإجراءات الجادة لتشجيع قطاع المشروعات الصغيرة سواء فى الجانب التمويلي من خلال إطلاق مبادرات لتقديم تسهيلات ائتمانية لهذه المشروعات أو تقديم الخدمات غير المالية لريادة الأعمال، ويشمل ذلك توفير الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية، وتوفير التدريب لتأهيل الكوادر البشرية، بالإضافة إلى الدعم المؤسسى من خلال تحديد جهاز واحد مسئول عن هذا القطاع؛ هو جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، بجانب الشق التشريعى، إذ اعتمد مجلس النواب قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.